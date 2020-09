Morte di Willy Monteiro: chiude la palestra dei fratelli Bianchi (Di venerdì 11 settembre 2020) La Polizia amministrativa ha disposto la chiusura della Millenium Sporting Center di Lariano, la palestra frequentata da Marco e Gabriele Bianchi. La Polizia amministrativa, congiuntamente al commissariato di velletri, ai Carabinieri del Nas e alla Asl Roma 6 hanno disposto la chiusura della Millenium Sporting Center di Lariano, la palestra frequentata dai fratelli Marco e … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 11 settembre 2020) La Polizia amministrativa ha disposto la chiusura della Millenium Sporting Center di Lariano, lafrequentata da Marco e Gabriele. La Polizia amministrativa, congiuntamente al commissariato di velletri, ai Carabinieri del Nas e alla Asl Roma 6 hanno disposto la chiusura della Millenium Sporting Center di Lariano, lafrequentata daiMarco e … L'articolo proviene da leggilo.org.

