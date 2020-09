Morte di Mario Paciolla, il video messaggio dell’attivista Edilma Cruz alla famiglia: “Era molto importante per noi” (Di venerdì 11 settembre 2020) Morte Mario Paciolla, il video messaggio dell’attivista Edilma Cruz alla famiglia “Da San Vicente del Caguán, voglio mandare un caloroso saluto alla famiglia del mio amico Mario”: con un video messaggio dalla Colombia, l’attivista Edilma Cruz ha voluto mandare un messaggio d’affetto alla famiglia di Mario Paciolla, il 33enne italiano trovato morto nel Paese sudamericano il 15 luglio scorso, mentre lavorava come cooperante per l’ONU. Sono passati quasi due mesi ... Leggi su tpi

