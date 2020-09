Monaco su Brozovic: l’Inter rifiuta la prima proposta da 22 milioni (Di venerdì 11 settembre 2020) Tra le difficoltà del mercato e del rapporto tra Conte e il Chelsea, l’Inter prova a portare avanti l’operazione Kante. Ma per arrivare al centrocampista francese, campione del mondo nel 2018, servirà un’offerta cash da circa 50 milioni senza contropartite. L’Inter cerca di far cassa e nella lista dei partenti figura il nome di Marcelo Brozovic, centrocampista croato valutato 40 milioni di euro, 20 in meno rispetto al valore della clausola scaduta a luglio. Sullo sfondo c’è l’AS Monaco che però fino ad ora non si è spinta oltre la prima offerta da 22 milioni di euro, prontamente rifiutata dall’Inter. Leggi su sportface

