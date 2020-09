Modella russa morta in mare, indagato l'amico fotografo (Di venerdì 11 settembre 2020) CAGLIARI, 11 SET - Risulta formalmente iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo il fotografo di origini lituane amico della Modella russa Galina Fedorova, 35 anni, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 11 settembre 2020) CAGLIARI, 11 SET - Risulta formalmente iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo ildi origini lituanedellaGalina Fedorova, 35 anni, ...

ElioLannutti : RT @MediasetTgcom24: Modella russa muore in mare, indagato l'amico fotografo #Sardegna - MediasetTgcom24 : Modella russa muore in mare, indagato l'amico fotografo #Sardegna - CorriereQ : Modella russa morta in mare, indagato l’amico fotografo - iconanews : Modella russa morta in mare, indagato l'amico fotografo - Betavulgaris9 : RT @repubblica: Cagliari, modella russa annegata, indagato l'amico alla guida del gommone -

Ultime Notizie dalla rete : Modella russa Modella russa muore in mare, indagato l'amico fotografo TGCOM Modella annegata in Sardegna, indagato l’amico fotografo alla guida del gommone

Svolta nel caso relativo alla morte di Galina Fedorova, la modella russa di 35 anni annegata sabato scorso al largo di Teulada, nel sud della Sardegna, mentre con un amico fotografo stava facendo una ...

Modella russa morta in mare, indagato amico fotografo

Risulta formalmente iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo il fotografo di origini lituane amico della modella russa Galina Fedorova, 35 anni, annegata in mare a ...

Svolta nel caso relativo alla morte di Galina Fedorova, la modella russa di 35 anni annegata sabato scorso al largo di Teulada, nel sud della Sardegna, mentre con un amico fotografo stava facendo una ...Risulta formalmente iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo il fotografo di origini lituane amico della modella russa Galina Fedorova, 35 anni, annegata in mare a ...