Misurazione Della Temperatura | il Pediatra | Bisogna Farlo a Scuola

Il Pediatra Italo Farnetani, docente alla Libera Università Ludes di Malta, parla all'Adnkronos di Scuola e di Misurazione Della Temperatura. "La febbre va misurata a Scuola, tutti i giorni, prima dell'ingresso. Proprio come avviene in aeroporti, uffici ed esercizi commerciali" afferma. "Non per sfiducia nei confronti delle famiglie, ma perché al momento di uscire per andare a Scuola manca il tempo, i bambini e i genitori vanno di fretta e si potrebbero creare errori od omissioni" continua. "Consiglio però che anche i genitori controllino la Temperatura dei figli prima di uscire di casa . Eviteranno così viaggi inutili, ma soprattutto ipotetiche forme ...

