Ministra Azzolina: “È tutto sotto controllo, la scuola è il posto più sicuro di tutti” (Di venerdì 11 settembre 2020) “Sono convinta che la scuola è il posto più sicuro di tutti in questo momento“. Lo ha dichiarato la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in merito alla ripartenza delle scuole in Italia. “È tutto sotto controllo – ha ribadito Azzolina in visita questa mattina a Biella all’Istituto Comprensivo del secondo circolo di Chiavazza -. Ci siamo preparati ad affrontare i problemi ad uno ad uno. Se ci saranno bambini positivi interverrà il dipartimento di prevenzione territoriale. La scuola inizierà il 14, è stato fatto un lavoro straordinario“. Leggi su sportface

matteosalvinimi : Non è per colpa della sfortuna, ma perché l’Italia ha il peggior ministro della storia che la scuola italiana ricor… - marcodimaio : Ho ascoltato l’informativa della ministra #Azzolina: mancano risposte a molti temi. Tamponi, test rapidi, personale… - AMorelliMilano : Il Governo difende la ministra Azzolina: 'Ha lavorato sempre, non si è presa nemmeno un giorno di pausa'. È proprio… - francescoge07 : @AnnalisaChirico non conosco la Ministra Azzolina che magari avrà fatto degli errori per l'impreparazione ma… - DiDimiero : @RepubblicaTv @repubblica Ma quali scuole ha visitato la ministra Azzolina durante l'autoesaltante cavalcata per la… -