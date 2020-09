Milano Fashion Week, tutto ciò che c’è da sapere sulla seconda edizione ibrida (Di venerdì 11 settembre 2020) Solo due mesi fa, a Milano veniva sperimentata la prima edizione digitale della settimana della moda. O meglio, una fashion week a cavallo tra presentazioni virtuali ed eventi fisici, per quanto circoscritti: le uniche sfilate avvenute si una reale passerella sono state infatti quelle di Etro e Dolce & Gabbana, seguendo tutte le norme di distanziamento sociale. Cosa dobbiamo aspettarci quindi dalla Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Uomo e Donna per la Primavera/Estate 2021? Anche questa seconda edizione, in programma dal 22 al 28 settembre, sarà rigorosamente ibrida. Tuttavia, gli show fisici saranno decisamente più numerosi rispetto al mese di luglio. Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 settembre 2020) Solo due mesi fa, a Milano veniva sperimentata la prima edizione digitale della settimana della moda. O meglio, una fashion week a cavallo tra presentazioni virtuali ed eventi fisici, per quanto circoscritti: le uniche sfilate avvenute si una reale passerella sono state infatti quelle di Etro e Dolce & Gabbana, seguendo tutte le norme di distanziamento sociale. Cosa dobbiamo aspettarci quindi dalla Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Uomo e Donna per la Primavera/Estate 2021? Anche questa seconda edizione, in programma dal 22 al 28 settembre, sarà rigorosamente ibrida. Tuttavia, gli show fisici saranno decisamente più numerosi rispetto al mese di luglio.

