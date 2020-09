Milano, esenzione Irpef estesa ad altri 50mila cittadini (Di venerdì 11 settembre 2020) Milano, 11 settembre 2020 - "Oggi in Giunta abbiamo varato un provvedimento importante. La soglia di esenzione dall'addizionale Irpef passa da 21 a 23mila euro, allargando la platea degli esenti ad ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 11 settembre 2020), 11 settembre 2020 - "Oggi in Giunta abbiamo varato un provvedimento importante. La soglia didall'addizionalepassa da 21 a 23mila euro, allargando la platea degli esenti ad ...

ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: La giunta comunale estende l'esenzione Irpef, risparmio per altri 50 mila cittadini [aggiornamento delle 14:01] https://t.c… - rep_milano : La giunta comunale estende l'esenzione Irpef, risparmio per altri 50 mila cittadini [aggiornamento delle 14:01] - RedazioneLaNews : #Milano Malati di covid: esenzione ticket per le visite mediche per tutto il 2020 - LucaNameiswolf : @c_marini68 @marattin Esenzione fiscale ma solo se te li ingobbi per 5 anni. 70% aziende sede ita. 30% non quotare… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano esenzione Milano, esenzione Irpef estesa ad altri 50mila cittadini IL GIORNO La giunta comunale estende l'esenzione Irpef, risparmio per altri 50 mila cittadini

Con una manovra che potrebbe raggiungere un valore di oltre 10 milioni di euro, la giunta comunale ha deciso di innalzare la soglia di esenzione dall'addizionale Irpef da 21 mila a 23 mila euro di red ...

Milano, esenzione Irpef estesa ad altri 50mila cittadini

Milano, 11 settembre 2020 - "Oggi in Giunta abbiamo varato un provvedimento importante. La soglia di esenzione dall'addizionale Irpef passa da 21 a 23mila euro, allargando la platea degli esenti ad al ...

Con una manovra che potrebbe raggiungere un valore di oltre 10 milioni di euro, la giunta comunale ha deciso di innalzare la soglia di esenzione dall'addizionale Irpef da 21 mila a 23 mila euro di red ...Milano, 11 settembre 2020 - "Oggi in Giunta abbiamo varato un provvedimento importante. La soglia di esenzione dall'addizionale Irpef passa da 21 a 23mila euro, allargando la platea degli esenti ad al ...