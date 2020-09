Milan | Brahim Diaz sul ruolo | «Giocherò dove vorrà Pioli»

(Di venerdì 11 settembre 2020)si è presentato al mondoin conferenza stampa, neo acquisto delarrivato dal Real Madrid, si è presentato in conferenza stampa. Tra le varie domande, ha risposto anche a quelle riguardanti il suoin campo. «Quello che ho detto con il mister rimane tra noi due. Giocheròvorrà lui. Mi trovo meglio da trequartista dietro le punte, ma seguirò i suoi consigli. Il numero 21? Lo hanno indossato grandissimi giocatori qui al. Mi piace come numero e lo usavo anche al Real Madrid». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Milan, la conferenza stampa di presentazione di Brahim #Diaz - SkySport : Milan, Brahim Diaz: 'Dobbiamo puntare allo scudetto. Tonali e Ibra ottimi segnali' - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkade… - PisuDavi : #Milan, Brahim #Diaz: 'Dobbiamo puntare allo scudetto. Tonali e Ibra ottimi segnali' - giubi7 : #BrahimDiaz #Pioli Vedrete quell'arca di #scienza di #Pioli come riuscirà a non utilizzarlo a dovere... -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Brahim

Brahim Diaz si presenta al popolo rossonero e lo fa con le idee chiare: "È un grande orgoglio essere qui, il Milan è un club con una storia immensa e io voglio lasciare un segno", ha detto lo spagnolo ...Il neo acquisto del Milan Brahim Diaz non mette limiti alla squadra di Pioli in conferenza stampa: “Il Milan ha molti obiettivi, non ha solo il ritorno in Champions League. Deve arrivare più in alto ...