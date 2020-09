Migranti, campo Moria: Ue pronta a “finanziare nuova struttura” (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo l’incendio nel campo Migranti Moria nell’isola di Lesbo, arriva la disponibilità da parte dell’Ue, che si dice pronta “a finanziare e sostenere la costruzione di questa nuova struttura”. L’Ue si dice schierata in prima linea per la ricostruzione del campo Migranti a Moria, nell’isola di Lesbo, andato distrutto a causa di un incendio. Ad … L'articolo Migranti, campo Moria: Ue pronta a “finanziare nuova struttura” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo l’incendio nelnell’isola di Lesbo, arriva la disponibilità da parte dell’Ue, che si dice“a finanziare e sostenere la costruzione di questastruttura”. L’Ue si dice schierata in prima linea per la ricostruzione del, nell’isola di Lesbo, andato distrutto a causa di un incendio. Ad … L'articolo: Uea “finanziarestruttura” proviene da www.meteoweek.com.

Tg3web : Si fa sempre più difficile la situazione nel campo di Moria, sull'isola greca di Lesbo. Dopo un nuovo incendio, mig… - fattoquotidiano : Migranti, Ue pronta a “finanziare un nuovo campo più moderno a Moria”. In arrivo navi per assistere i più vulnerabi… - Tg3web : Un gigantesco incendio, probabilmente doloso, ha devastato il campo profughi di Moria, in Grecia. Più di 12.000 mig… - ritafrediani : Emergenza nel campo di Moria Un incendio ha devastato il campo migranti di Moria, in Grecia. 4.000 bambini hanno bi… - Avvenire_Nei : Grecia. L'Ue invierà navi a Lesbo per aiutare i migranti di Moria -