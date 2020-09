Microsoft SwiftKey: aggiunto il controllo del cursore (Di venerdì 11 settembre 2020) La tastiera Microsoft SwiftKey si aggiorna alla versione 7.6.3.4 introducendo delle piccole, ma interessanti, novità insieme alle patch di stabilità. Microsoft SwiftKey – Cursor control Il vero protagonista di questo aggiornamento è il “cursor control”, altresì detto controllo del cursore, progettato per eliminare la navigation bar. A differenza del controller inserito nella tastiera di Windows 10 Mobile, quello di Android è direttamente integrato nella barra spaziatrice. Per spostare il cursore basterà tenere premuto il tasto “barra” spostando il dito nella direzione desiderata. Il cursor control è attivo di default per tutti gli utenti che sfruttano Microsoft ... Leggi su windowsinsiders

Provalo tenendo premuto la barra spaziatrice per muovere il cursore. Se usi più lingue contemporaneamente, dovrai prima di tutto attivare il controllo del cursore in Impostazioni > Digitazione > Contr ...

