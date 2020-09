"Mi hanno attaccato al muro e...". Vent'anni di orrore al Forteto (Di venerdì 11 settembre 2020) Costanza Tosi Vent'anni di vita passati dentro la comunità lager Il Forteto. Una vittima di Rodolfo Fiesoli racconta a IlGiornale.it i maltrattamenti che è stato costretto a subire “Mi hanno portato in una stanza, erano Rodolfo Fiesoli, i miei genitori affidatari e altre due persone che conoscevo da anni. Mi hanno attaccato al muro e con un coltello puntato alla gola mi hanno minacciato. Se avessi parlato, se mi fossi permesso di denunciare quello che avevo vissuto se la sarebbero rifatta sulla mia bambina. Mi avrebbero portato via la mia ragione di vita”. Era il 2017. Da qualche anno la comunità Il Forteto era finita nell’occhio del mirino. Da lì a poco, il vaso ... Leggi su ilgiornale

matildedenuntis : RT @alesallusti: La famosa influencer #ChiaraFerragni e la famosa non si sa cosa #RulaJebreal hanno dato la colpa dell'omicidio del povero… - Bruno87283833 : RT @alesallusti: La famosa influencer #ChiaraFerragni e la famosa non si sa cosa #RulaJebreal hanno dato la colpa dell'omicidio del povero… - Martina95190659 : RT @alesallusti: La famosa influencer #ChiaraFerragni e la famosa non si sa cosa #RulaJebreal hanno dato la colpa dell'omicidio del povero… - PaoloPascarella : RT @alesallusti: La famosa influencer #ChiaraFerragni e la famosa non si sa cosa #RulaJebreal hanno dato la colpa dell'omicidio del povero… - NadiaAm93073906 : RT @Gio_Eh_niente: @alesallusti Sig. Sallusti, le due donne, da Lei citate, il cervello alla bocca lo hanno attaccato da sempre, provi anch… -

Ultime Notizie dalla rete : hanno attaccato "Mi hanno attaccato al muro e...". Vent'anni di orrore al Forteto il Giornale Fascisti immaginari e violenza vera

Una cosa è certa, essere donna non mette di diritto al riparo dall'ignoranza e dalla stupidità. La famosa influencer Chiara Ferragni ha rilanciato un post (scritto da altri, ma da lei condiviso «al 10 ...

Rientro a scuola, Renzi: “Si doveva intervenire prima. Avrei evitato i banchi a rotelle”

Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, torna a parlare della riapertura scuole e, pur mostrandosi positivo, recrimina sulle tempistiche con cui si sono svolti gli interventi per adeguare l ...

Una cosa è certa, essere donna non mette di diritto al riparo dall'ignoranza e dalla stupidità. La famosa influencer Chiara Ferragni ha rilanciato un post (scritto da altri, ma da lei condiviso «al 10 ...Il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, torna a parlare della riapertura scuole e, pur mostrandosi positivo, recrimina sulle tempistiche con cui si sono svolti gli interventi per adeguare l ...