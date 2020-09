Mi chiamo Francesco Totti: rilasciato il poster ufficiale (Di venerdì 11 settembre 2020) Mi chiamo Francesco Totti, rilasciato il poster ufficiale del docufilm: la pellicola di Alex Infascelli verrà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma Dai campi di calcio al grande schermo. Il regista Alex Infascelli porta al cinema Francesco Totti in ‘Mi chiamo Francesco Totti‘, il docufilm tratto dal libro scritto dal ‘Pupone’ con Paolo Condò, edito… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

