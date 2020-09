Mes, Maria Elena Boschi è sicura: “Dopo le regionali il M5s cambierà idea” (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – “Il Mes ci aiuterà ad affrontare le necessità del nostro sistema sanitario. Ora ad opporsi sono 5Stelle e Lega, ma già dopo le elezioni regionali il Movimento cambierà idea“. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi, intervistata da Marco Frittella e Monica Giandotti a UnoMattina. Leggi su dire (Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – “Il Mes ci aiuterà ad affrontare le necessità del nostro sistema sanitario. Ora ad opporsi sono 5Stelle e Lega, ma già dopo le elezioni regionali il Movimento cambierà idea“. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi, intervistata da Marco Frittella e Monica Giandotti a UnoMattina.

