Mercedesz Henger, la foto in costume in piscina: décolleté dall'alto, roba da far invidia a mamma Eva | Guarda (Di venerdì 11 settembre 2020) Mercedesz Henger fa sognare i fan. Scatti super sexy dove sembra una dea con un corpo perfetto. La fidanzata di Lucas Peracchi fa il pieno di like con uno scatto strepitoso, a tratti piccante. Tra Lucas e Mercedesz c'è un rapporto bellissimo. Sembra che le nozze siano già nell'aria. Mistero sulla data, ma alcuni mesi fa il bel personal trainer aveva fatto una promessa d'amore in tv da Barbara D'Urso. Una gioia immensa per la figlia di Eva Henger. Ora i due sognano una vita insieme, che stanno costruendo giorno dopo giorno. E i fan, che adorano la coppia, lo sanno bene. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020)fa sognare i fan. Scatti super sexy dove sembra una dea con un corpo perfetto. La fidanzata di Lucas Peracchi fa il pieno di like con uno scatto strepitoso, a tratti piccante. Tra Lucas ec'è un rapporto bellissimo. Sembra che le nozze siano già nell'aria. Mistero sulla data, ma alcuni mesi fa il bel personal trainer aveva fatto una promessa d'amore in tv da Barbara D'Urso. Una gioia immensa per la figlia di Eva. Ora i due sognano una vita insieme, che stanno costruendo giorno dopo giorno. E i fan, che adorano la coppia, lo sanno bene.

zazoomblog : Mercedesz Henger: l’uscita dall’acqua è uno spettacolo di rara bellezza – FOTO - #Mercedesz #Henger: #l’uscita - Andrea66850114 : RT @pomeriggio5: In collegamento con la coppia che ci mostra alcuni esercizi di fitness da fare in casa #Pomeriggio5 #rewind https://t.c… - GossipItalia3 : Mercedesz Henger Instagram, in piscina gusta del cocomero: «Oh, hai le gambe di Roberto Carlos» #gossipitalianews - beautiifulpeach : @Trissinboots Yennefer mi viene in mente la De Lellis, Geralt Damante mentre Ciri... Non so, una foto di una giovane Mercedesz Henger? -