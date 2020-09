Medio Oriente, Trump annuncia accordo di pace tra Israele e Bahrein: “Svolta storica” (Di venerdì 11 settembre 2020) Medio Oriente, Trump annuncia accordo di pace tra Israele e Bahrein Il presidente degli Usa Donald Trump annuncia un altro accordo storico per il Medio Oriente, quello tra Israele e Bahrein. L’inquilino della Casa Bianca ha annunciato l’accordo sul suo profilo Twitter, parlando di “un’altra svolta storica”. “Si tratta del secondo Paese arabo in 30 giorni a fare la pace con Israele” ha scritto Trump. L’accordo tra Israele e Bahrein arriva poco meno di un ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020)ditraIl presidente degli Usa Donaldun altrostorico per il, quello tra. L’inquilino della Casa Bianca hato l’sul suo profilo Twitter, parlando di “un’altra svolta storica”. “Si tratta del secondo Paese arabo in 30 giorni a fare lacon” ha scritto. L’traarriva poco meno di un ...

