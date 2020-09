McDormand | «La scelta di vita dei ‘nomadi’ è legata al divario economico del Paese»

(Di sabato 12 settembre 2020) «Non si tratta di stravolgere ladelle persone, ma di cercare di scoprirne la verità profonda» – così Francesha pensato al suo ruolo in Nomadland di Chloe Zhao, in cui il suo personaggio interagisce con una vera comunità di «van dwellers», di «nomadi» dell’Ovest americano. Uno stile diche è sempre esistito, ma su cui la realtà sociale e politica degli Stati uniti ha una profonda influenza: «Credo che in tutto il mondo ci sia una … Continua L'articolo: «Ladidei ‘nomadi’ èaldel» proviene da il manifesto.

Nomadland racconta il mondo dei nomadi, viaggiatori per scelta che sui loro camper o van attrezzati attraversano il paese trovando lavori temporanei, comunità viaggianti che si ritrovano attorno a un ...Nomadland: Francis McDormand durante una scena del film In ... sono nomadi anche e soprattutto per scelta, non perché scappano da qualcuno o qualcosa, ma proprio perché in realtà hanno trovato ...