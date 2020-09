Mazzata sulla Lega in Lombardia: arrestati 3 commercialisti. Lucravano sugli appalti (Di venerdì 11 settembre 2020) La vicenda riguarda la compravendita gonfiata di un capannone all'Ente regionale Lombardia Film Commission. I tre negano ogni addebito. Salvini si dichiara tranquillissimo Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 settembre 2020) La vicenda riguarda la compravendita gonfiata di un capannone all'Ente regionaleFilm Commission. I tre negano ogni addebito. Salvini si dichiara tranquillissimo

La vicenda riguarda la compravendita gonfiata di un capannone all'Ente regionale Lombardia Film Commission. I tre negano ogni addebito. Salvini si dichiara tranquillissimo ...

“High Fidelity”, la serie tratta da Alta fedeltà di Nick Hornby approda su Starzplay

High Fidelity nel 1995 era un romanzo di Nick Hornby, nel 2000 un film di Stephen Frears, oggi una serie tv. Sono passati più di vent’anni, sono cambiati i tempi e il modo di fruire la musica. E sono ...

