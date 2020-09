Mattarella, oltre alla firma c'è la "letterina". Conte e governo, campane a morto: i clamorosi "rilievi" del Colle? Una bomba (Di venerdì 11 settembre 2020) La firma di Sergio Mattarella al Dl Semplificazioni arriva, ma c'è anche una lettera che il presidente della Repubblica ha fatto recapitare ai presidenti di Camera e Senato, il grillino Roberto Fico e la forzista Elisabetta Alberti Casellati. E non un elemento di poco conto, anzi, perché rappresenta un messaggio indiretto a Giuseppe Conte e al governo. Nella lettera istituzionale, il Capo dello Stato sottolinea come "diverse disposizioni" non risultano riconducibili alle finalità originarie e invita l'esecutivo "a vigilare affinché nel corso dell'esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all'oggetto e alle finalità dei provvedimenti d'urgenza". Un monito anche per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Ladi Sergioal Dl Semplificazioni arriva, ma c'; anche una lettera che il presidente della Repubblica ha fatto recapitare ai presidenti di Camera e Senato, il grillino Roberto Fico e la forzista Elisabetta Alberti Casellati. E non un elemento di poco conto, anzi, perché rappresenta un messaggio indiretto a Giuseppee al. Nella lettera istituzionale, il Capo dello Stato sottolinea come "diverse disposizioni" non risultano riconducibili alle finalità originarie e invita l'esecutivo "a vigilare affinché nel corso dell'esame parlamentare dei decreti legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all'oggetto e alle finalità dei provvedimenti d'urgenza". Un monito anche per ...

cpetacci : RT @7colli1: @SkyTG24 difendendo? Mattarella perchè non chiede a questo essere che ha sperperato chiuso ed con evidente evidenza dinanzi i… - 7colli1 : @SkyTG24 difendendo? Mattarella perchè non chiede a questo essere che ha sperperato chiuso ed con evidente evidenza… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: 'Occorre discutere di come far tesoro della fase d'emergenza, riflettendo sulle priorità di spese e investimenti'. Lo scrive il… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: @TerlizziGerardo Tg38 online chiede l'#impeachment per il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, trat… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Oggi compie 90 anni la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoa, esempio vivente contro l'intolleranza e contro… -