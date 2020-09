Masterchef Italia: uno dei giudici lascia il cooking show | L’indiscrezione (Di venerdì 11 settembre 2020) Il collaudato trio alla guida di Masterchef, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, potrebbe perdere un elemento. Chi? La decima edizione del cooking show è ai blocchi di partenza: il 2 e il 3 settembre è stata registrata la prima puntata a Crespi d’Adda, con la medesima giuria alla quale potrebbe aggiungersi, ma per … L'articolo Masterchef Italia: uno dei giudici lascia il cooking show L’indiscrezione proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Hai un pomeriggio libero e vuoi trascorrerlo a guardare la finale di Masterchef su Cielo o la nuova valutazione scientifica dei contagi in rialzo per il Coronavirus su Canale 5. Accendi la TV e scopri ...Il risotto al tartufo bianco o nero di Bruno Barbieri può essere preparato sia con la crema di tartufi bianco o nero, oppure, se abbiamo la disponibilità economica e siamo nel periodo giusto per la ra ...