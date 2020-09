Maria De Filippi confessa: “Seppi di Tina Cipollari e Kiko Nalli da una segnalazione” (Di venerdì 11 settembre 2020) È da qualche giorno iniziata la nuova stagione di Uomini e Donne. Quest’anno le novità sono tante e a spiegarle in trasmissione la stessa Maria De Filippi, che ha parlato della possibilità che hanno le dame e i cavalieri di interagire con i corteggiatori e le corteggiatrici. E a proposito di questo, la conduttrice ha ricordato di quanto accadde diversi anni fa tra Tina e Kikò, rivelando un retroscena sulla loro relazione. Maria De Filippi, retroscena su Tina Cipollari e Kiko Nalli: “Seppi di loro da una segnalazione… Un matrimonio durato per ben 15 anni quello tra Tina Cipollari e Kiko Nalli. I due si conobbero ... Leggi su velvetgossip

trash_italiano : Roma, 2020 Maria De Filippi e Gemma Galgani vanno insieme agli Studi Elios per registrare la prima puntata di… - GabriDeStasio : #Ligabue è la prova vivente che in Italia, se porti i capelli a mezza lunghezza, indossi giubbotti di pelle, canti… - sfanculin : RT @GalantoMassimo: MARIA DE FILIPPI CITA 'BALLANDO' A #UOMINIEDONNE SONO SOTTO CHOC - _CFerre_ : @CME_Rodriquez ahh intendi Maria De Filippi&co? per carità........ - infoitcultura : Gerry Scotti e Maria De Filippi truffati: “Conduttori usati per…” -