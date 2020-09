Marco Pantani | gli dei dello sport

(Di venerdì 11 settembre 2020)(ITALIA, 1970-2004) CICLISMO Soprannominato “Il Pirata”,è stato probabilmente il più grande scalatore di ogni epoca. Tanto bravo quanto sfortunato (durante la carriera fu bersagliato da infortuni, anche gravi, e da vicissitudini di varia natura), si distinse in particolare al Tour de France, in cui ogni volta che vi partecipava si aggiudicava le tappe più dure, come quelle che portavano la carovana gialla sull'Alpe d'Huez o sul Galibier, montagna su cui, nel 1998, (...) -, Ciclismo,

Ultime Notizie dalla rete : Marco Pantani

"Il Pirata e il Leone per i giovani e futuri campioni": è questo il titolo dell’iniziativa, nata su un’idea di Mario Cipollini e realizzata dall’associazione Cycling Team Lucca, in collaborazione con ...Anche un cesenate, Marco Pompili, rappresentando Francesco Moser (nella foto con Nibali), fa parte dello spot Rai per lanciare il Giro d’Italia 2020. Il protagonista del filmato, già in onda, è Vincen ...