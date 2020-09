Marco Dambrosio Makkox | età | altezza | peso | origini | vita privata e dove lavora

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 11 settembre 2020) Provate a immaginare una puntata di Propaganda Live senza, ose vogliamo usare il suo nome d’arte. È questa la firma sui suoi lavori che hanno il grande risultato di far ridere e riflettere. Satira, come talvolta ha detto anche lui, sempre più difficile giacché spesso ci pensano gli esponenti della politica a far ridere. Ciò che è certo è chesacolpire con le sue vignette e non è un caso che collabori con testate giornalistiche che spesso hanno linee editoriali opposte. Oltre a essere parte del programma di Diego Bianchi, collabora attualmente con il settimanale l’Espresso, il quotidiano Il Foglio e il sito di news Il Post....