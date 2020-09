Marcianise al voto, Arecchia (candidata Sindaco): “Ecco di cosa ha bisogno la città” (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – “Marcianise ha bisogno di un nuovo piano traffico e di un nuovo piano parcheggi”. A parlare è la candidata Sindaco Anna Arecchia, supportata dalle liste ‘Marcianise nel Cuore’, ‘Sìamo Marcianise‘ e ‘Più Giustizia x Marcianise‘. “La nostra idea è quella di presentare un innovativo sistema che privilegi la modalità attraverso percorsi ciclabili e pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche ed attuazione dei P.E.B.A. I P.E.B.A., ovvero i “Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche” sono strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – “hadi un nuovo piano traffico e di un nuovo piano parcheggi”. A parlare è laAnna, supportata dalle liste ‘nel Cuore’, ‘Sìamo‘ e ‘Più Giustizia x‘. “La nostra idea è quella di presentare un innovativo sistema che privilegi la modalità attraverso percorsi ciclabili e pedonali con abbattimento delle barriere architettoniche ed attuazione dei P.E.B.A. I P.E.B.A., ovvero i “Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche” sono strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati ...

NAPOLI – Sono 85 i comuni della regione Campania che il 20 e il 21 settembre si ritroveranno alle urne per rinnovare la carica di sindaco. L’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 4 e 5 ottobre.

