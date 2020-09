Mara Venier e quella mania del controllo: “A mio marito penso solo io” (Di venerdì 11 settembre 2020) Mara Venier ha il “controllo totale” della vita di suo marito: ecco come è riuscita a essere l’unico punto di riferimento per lui. Mara Venier e il marito Nicola Carraro sono una delle coppie più affiatate della televisione italiana. Lei, innamoratissima, ha fatto più volte riferimento a quanto sia stato difficile vivere il periodo del Coronavirus con la preoccupazione … L'articolo Mara Venier e quella mania del controllo: “A mio marito penso solo io” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 11 settembre 2020)ha il “totale” della vita di suo: ecco come è riuscita a essere l’unico punto di riferimento per lui.e ilNicola Carraro sono una delle coppie più affiatate della televisione italiana. Lei, innamoratissima, ha fatto più volte riferimento a quanto sia stato difficile vivere il periodo del Coronavirus con la preoccupazione … L'articolodel: “A mioio” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

