Mara Venier, clamoroso colpaccio per la prima puntata di Domenica In. Ed è già polemica: "Scandaloso" (Di venerdì 11 settembre 2020) Il grande giorno si avvicina, Mara Venier torna in televisione il 13 settembre con la sua "Domenica In". Il programma resterà sostanzialmente lo stesso delle scorse edizioni condotte da zia Mara. "Inizialmente – ha ammesso in una lunga intervista al settimanale Oggi – volevo cambiare ma il direttore Stefano Coletta mi ha detto che il format del programma sono io". Rimarrà il tavolo introdotto nel marzo scorso, perché "come la coperta di Linus in quei mesi di paura – ha detto la conduttrice – mi ha permesso di crescere professionalmente, di affrontare la solitudine dello studio, l'ansia di quello che accadeva". E ancora gli ospiti, la maggior parte in collegamento per rispettare le norme anti-covid. "Faremo anche dei giochi da ...

