Manchester United, Solskjaer con chi ce l’hai? “Non tutti i club possono spendere certe cifre…” (Di venerdì 11 settembre 2020) Non solo Jurgen Klopp. Alla vigilia della nuova stagione di Premier League anche Ole Gunnar Solskjaer, mister del Manchester United, ha avuto modo di parlare del calciomercato e del momento particolare che si sta vivendo anche a causa dell'emergenza coronavirus. L'allenatore dei Red Devils ha commentato ai microfoni della BBC i possibili movimenti del suo club, in entrata e in uscita.Solskajer: "Non tutti possono spendere tanti milioni..."caption id="attachment 874953" align="alignnone" width="661" Solskjaer Manchester United (getty images)/caption"Siamo sempre alla ricerca di un'opportunità per rafforzare la nostra rosa e ingaggiare grandi calciatori che si adattano a noi per carattere e caratteristiche di ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United E quindi, da dove salta fuori la terza del Manchester United? Undici Il lotto delle candidate al titolo si allarga

Dopo due anni dove Liverpool e Manchester City si sono divise la posta in palio, la stagione 2020-21 della Premier League che scatta sabato si annuncia più aperta, con Chelsea e Manchester United che ...

Calciomercato, le italiane e le big europee

In casa Juventus il nome caldo è sempre quello di Luis Suarez. L’operazione sarà simile a quella che ha portato Rakitic a riabbracciare la maglia del Sevilla: cifra simbolica e diversi bonus. La volon ...

