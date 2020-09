Maltempo: in Sardegna “è crollato un pezzo di storia”, la Torre del Sale di Molentargius [FOTO e VIDEO] (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel Parco di Molentargius, ieri, durante l’ondata di Maltempo che si è abbattuta su Cagliari, è crollata la vecchia Torre che reggeva il nastro trasportatore delle saline, quando l’impianto era in funzione: la struttura era alta circa 30 metri e rappresentava un simbolo della storia del Sale perché svettava sul grande impianto di archeologia industriale. E’ stato Marcello Polastri, ex presidente fondatore di sodalizi culturali come Sardegna Sotterranea, consigliere comunale e amante esperto della storia della Sardegna, a rendere nota la vicenda, che ha definito “un crollo sospetto, per tanti motivi“. E’ stato lui a pubblicare, ieri sera, un VIDEO diventato virale su Facebook (di seguito, a corredo ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Il maltempo colpisce il Sud Sardegna: allagamenti e alberi caduti. Ciclone a Cagliari - DPCgov : ????#allertaROSSA per rischio idrogeologico, giovedì #10settembre, su alcuni settori della Sardegna ????… - Agenzia_Ansa : #Maltempo, bomba d'acqua sul #Cagliaritano, tracima un rio #ANSA #Sardegna - Andyphone : RT @iconameteo: #Sardegna ancora a rischio di forte #maltempo, temporali intensi in arrivo anche in #Sicilia. Il vortice ciclonico si farà… - iconameteo : #Sardegna ancora a rischio di forte #maltempo, temporali intensi in arrivo anche in #Sicilia. Il vortice ciclonico… -