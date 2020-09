Magi Omceo Roma | “26 milioni di esami da smaltire | servono assunzioni”

(Di venerdì 11 settembre 2020) ROMA – “Nonostante gli annunci, a livello nazionale non abbiamo risolto il problema degli esami bloccati o rinviati a causa del covid. Ci sono da smaltire ancora 14 milioni di visite specialistiche e 12 milioni di diagnostiche per immagini”. Lo ha detto il presidente dell’Ordine dei medici di Roma e provincia, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire.

Ultime Notizie dalla rete : Magi Omceo

Dire

“A che punto siamo con i riconoscimenti per i ‘medici eroi’ che si sono contraddistinti durante l’emergenza Covid-19? Non bene, fino ad ora solo molte chiacchiere e poca sostanza”. Risponde cosi’ il p ..."A che punto siamo con i riconoscimenti per i 'medici eroi' che si sono contraddistinti durante l'em ...