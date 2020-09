Maestra 45enne si suicida: era convinta di avere il Covid e aveva paura per la scuola (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Covid continua a mietere vittime. E ad allarmare ora non sono gli effetti che il virus ha sulla salute delle persone, ma nella psiche, nella disperazione. E quindi eccoci a dover raccontare l’ennesimo caso di suicidio legato al Covid. Il colpo di coda dell’emergenza si abbatte sulle persone più fragili. E la storia di questa Maestra 45enne romana ne è un esempio. “Ho il Covid-19”, diceva al marito. Il panico incontrollabile, poi la decisione di togliersi la vita. Era convinta di aver contratto il coronavirus, ossessionata al punto tale da non essere più padrona di se stessa. A nulla è servito il tentativo dell’ uomo di calmarla “non è così stai tranquilla”. Ieri mattina alle sette la donna ha ... Leggi su ilparagone

