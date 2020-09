Ma quale Germania? Il Covid in Italia è arrivato da Wuhan (Di venerdì 11 settembre 2020) Non sarebbe stato l'ormai celebre manager bavarese a portare in Italia il nuovo coronavirus. L''assoluzione' arriva da uno studio internazionale pubblicato su 'Science' e guidato da ricercatori dell'... Leggi su globalist (Di venerdì 11 settembre 2020) Non sarebbe stato l'ormai celebre manager bavarese a portare inil nuovo coronavirus. L''assoluzione' arriva da uno studio internazionale pubblicato su 'Science' e guidato da ricercatori dell'...

Il 20 gennaio un dipendente di una società di forniture automobilistiche della Baviera, in Germania, è arrivato in aereo per un incontro di lavoro da Shanghai, in Cina, portando inconsapevolmente con ...

Come il Covid cambia gli scenari mondiali dell’energia e della mobilità

La crisi pandemica ha toccato interessi, equilibri internazionali e stili di vita. Quali conseguenze sui settori energetici e della mobilità? Prevarrà l'inerzia del passato o vedremo cambiamenti concr ...

