M5S: a Ostia 10 banchetti per spiegare 100 ragioni del Sì al Referendum (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – "Sul lungomare di Roma, questo sabato, ci saranno 10 banchetti informativi del Movimento 5 Stelle dove vi spiegheremo le 100 ragioni per votare SÌ al Referendum del 20 e 21 settembre e tagliare 345 poltrone in Parlamento. Vi aspettiamo domani dalle 16.30 alle 21 per parlarvi di questo e del grande lavoro che abbiamo fatto e stiamo continuando a fare a Roma". Lo scrive su Facebook il Movimento 5 Stelle di Roma.

Sara Cunial ha tentato di baciare l’inviato di Piazzapulita Alessio Lasta mentre cercava di intervistarla durante la manifestazione No Mask a Padova. Durante la manifestazione dei No Mask a Padova, Sa ...

L'ex 5S prova a baciare giornalista per strada: "Mascherina non serve"

I virologi lo ripetono da mesi: la mascherina contro il Covid è fondamentale. In un momento così delicato dell'epidemia, dove è necessario arginare quanto più possibile i contagi per evitare di piomba ...

