Lukaku contro Fifa 21: "Rovinano nostri valori così ci lamentiamo e facciamo pubblicità"

Valore 85, top-10 in Serie A, ma non basta. Fifa 21 sarà pure un gioco ma dietro all'attribuzione dei valori alcuni giocatori chiedono correttezza. È Romelu Lukaku uno dei primi calciatori ad andare contro la pubblicazione dei valori del nuovo gioco di EA Sports. "Siamo onesti – ha scritto Lukaku su Twitter –, Fifa rovina i valori così noi giocatori ci lamentiamo e gli facciamo pubblicità. Non ci sto. So cosa faccio".

