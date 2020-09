Lukaku contro Fifa 21: «Giocate coi valori per farvi pubblicità» (Di venerdì 11 settembre 2020) “Siamo onesti, Fifa si limita a pasticciare con le valutazioni così noi giocatori iniziamo a lamentarci e diamo loro più pubblicità. Io non ci sto con questa merda. So quello che sono in grado di fare”. L’attaccante belga dell’Inter Romelu Lukaku si scaglia contro la Electronic Arts, casa produttrice di Fifa 21, che ha reso … L'articolo Lukaku contro Fifa 21: «Giocate coi valori per farvi pubblicità» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 11 settembre 2020) “Siamo onesti,si limita a pasticciare con le valutazioni così noi giocatori iniziamo a lamentarci e diamo loro più pubblicità. Io non ci sto con questa merda. So quello che sono in grado di fare”. L’attaccante belga dell’Inter Romelusi scagliala Electronic Arts, casa produttrice di21, che ha reso … L'articolo21: «coiperpubblicità» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

