L’omicidio di Colleferro, la difesa dei fratelli Bianchi: “Stavamo facendo sesso al cimitero” (Di venerdì 11 settembre 2020) La fragile difesa dei fratelli Bianchi per la sera dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, si sarebbero appartati con un amico e tre ragazze delle quali non ricordano i nomi, per fare sesso È la versione dei fratelli Bianchi, o forse un modo per evitare l’aggravante della premeditazione: stavano facendo sesso nei pressi del cimitero, quando … L'articolo L’omicidio di Colleferro, la difesa dei fratelli Bianchi: “Stavamo facendo sesso al cimitero” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

