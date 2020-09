Liverpool, presentata la terza maglia a scacchi (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Liverpool ha presentato, attraverso i propri canali ufficiali, la terza maglia per la prossima stagione. Una divisa a scacchi nera e grigia con il logo del club in rosso. Questo il messaggio del club: “Le nostre bandiere a scacchi sono uno spettacolo familiare. Adesso hanno ispirato il design della nostra terza maglia”. Our chequered flags are a familiar sight… Now they’ve inspired the design of our new third kit pic.twitter.com/KuaZE5hRQP — Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020 Foto: sito ufficiale Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool presentata Liverpool, presentata la terza maglia a scacchi alfredopedulla.com Liverpool-Leeds dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Messo alle spalle un campionato vinto con ben sette turni di anticipo e festeggiato la conquista di quel titolo di campione d’Inghilterra atteso per ben trent’anni, per il Liverpool è arrivato il mome ...

Venezia 77, Clive Owen: "L'Italia, il Liverpool e le mie figlie. I miei amori in un film"

L'attore inglese accanto a Jasmine Trinca nel film evento alle Giornate degli Autori 'Guida romantica a posti perduti' di Giorgia Farina Ad alzare il tasso divistico di una Mostra in cui oggi si respi ...

Messo alle spalle un campionato vinto con ben sette turni di anticipo e festeggiato la conquista di quel titolo di campione d’Inghilterra atteso per ben trent’anni, per il Liverpool è arrivato il mome ...L'attore inglese accanto a Jasmine Trinca nel film evento alle Giornate degli Autori 'Guida romantica a posti perduti' di Giorgia Farina Ad alzare il tasso divistico di una Mostra in cui oggi si respi ...