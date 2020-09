Liverpool-Leeds (sabato, ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 11 settembre 2020) C’è molta attesa per questo Leeds. El Loco Bielsa non è uno qualsiasi, questo è certo, ma sembra quasi che non si tratti di una sfida impossibile tra una neopromossa e una squadra vincente e straordinaria come quella di Jurgen Klopp. Staremo a vedere se sono fisime albioniche o c’è qualcosa di vero. Noi, qui … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 11 settembre 2020) C’è molta attesa per questo. El Loco Bielsa non è uno qualsiasi, questo è certo, ma sembra quasi che non si tratti di una sfida impossibile tra una neopromossa e una squadra vincente e straordinaria come quella di Jurgen Klopp. Staremo a vedere se sono fisime albioniche o c’è qualcosa di vero. Noi, qui … InfoBetting: Scommesse Sportive e

Riparte il massimo campionato inglese. Klopp favorito, il City (senza Messi) insegue. Attenzione al nuovo Chelsea: Abramovich è tornato a investire vagonate di milioni. Curiosità e dettagli sulle squa ...

I risultati in Premier League - L'Arsenal travolge il Fulham

L'Arsenal debutta in Premier League con un 3-0 sul campo del Fulham, grande attesa per la sfida tra Mourinho e Ancelotti in Tottenham-Everton.

Riparte il massimo campionato inglese. Klopp favorito, il City (senza Messi) insegue. Attenzione al nuovo Chelsea: Abramovich è tornato a investire vagonate di milioni. L'Arsenal debutta in Premier League con un 3-0 sul campo del Fulham, grande attesa per la sfida tra Mourinho e Ancelotti in Tottenham-Everton.