LIVE - Napoli-Pescara 0-0: Osimhen sfiora il gol, Meret decisivo su Belloni (Di venerdì 11 settembre 2020) Premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il LIVE11' - Gran palla di Politano per Lozano che però è in posizione di fuorigioco.8' - Fitto possesso palla da parte del Napoli che cerca varchi che al momento non ci sono. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 11 settembre 2020) Premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il11' - Gran palla di Politano per Lozano che però è in posizione di fuorigioco.8' - Fitto possesso palla da parte delche cerca varchi che al momento non ci sono.

BriataStefania : RT @matteosalvinimi: In diretta da Giugliano in Campania (Napoli). ?? LIVE ?? - mrzchm : RT @matteosalvinimi: In diretta da Giugliano in Campania (Napoli). ?? LIVE ?? - perditaminna : RT @matteosalvinimi: In diretta da Giugliano in Campania (Napoli). ?? LIVE ?? - LegaSalvini : RT @matteosalvinimi: In diretta da Giugliano in Campania (Napoli). ?? LIVE ?? - Noiconsalvini : RT @matteosalvinimi: In diretta da Giugliano in Campania (Napoli). ?? LIVE ?? -