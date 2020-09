LIVE – Fiorentina-Grosseto 3-0 | amichevole 2020 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 settembre 2020) Ladi, match valido comedel precampionatodei viola. I toscani scendono di nuovo in campo e lo fanno al Franchi alle ore 17.30 di venerdì 11 settembre per questa sfida importante a una settimana dal via del campionato di Serie A. I ragazzi di Iachini vogliono mettere minuti sulle gambe per presentarsi al meglio e giocheranno questo derby comunque affascinante. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali– Terracciano, Venuti, Igor, Lirola, Illanes, Ceccherini, Saponara, Cristoforo, Vlahovic, Amrabat, Cutrone. All. Iachini– Barosi, Raimo, Nannola, Polidori, Ciollim Gorelli, ...