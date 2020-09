L’inviata di Dritto e Rovescio rimprovera chi non ha la mascherina e le fanno notare che lei è senza (Di venerdì 11 settembre 2020) Una discreta figura di palta per l’inviata della trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio che nel video che potete vedere qui sotto era andata a redarguire due ragazzi che non indossano la mascherina e torna redarguita. Sì, perché Luciana Coluccello ha beccato due ragazzi con la risposta molto pronta. Lei si avvicina e parte subito con il rimprovero velato: “Insomma, le regole vorrebbero che nei luighi pubblici molto affollati la mascherina in realtà si dovrebbe indossare”. L’inviata passa il microfono ai due ragazzi per farli rispondere ma invece dell’ammissione di colpa che probabilmente si aspettava riceve una bella lezione di logica: “Pure lei ce l’ha qua ‘a mascherina” dice uno dei due intervistati con un leggerissimo ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Una discreta figura di palta per l’inviata della trasmissione di Rete 4che nel video che potete vedere qui sotto era andata a redarguire due ragazzi che non indossano lae torna redarguita. Sì, perché Luciana Coluccello ha beccato due ragazzi con la risposta molto pronta. Lei si avvicina e parte subito con il rimprovero velato: “Insomma, le regole vorrebbero che nei luighi pubblici molto affollati lain realtà si dovrebbe indossare”. L’inviata passa il microfono ai due ragazzi per farli rispondere ma invece dell’ammissione di colpa che probabilmente si aspettava riceve una bella lezione di logica: “Pure lei ce l’ha qua ‘a” dice uno dei due intervistati con un leggerissimo ...

