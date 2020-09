L’inferno senza speranza dell’isola di Lesbo (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo giorni di incendi nel campo profughi di Moria, migliaia di persone dormono ancora per strada, tra loro bambini, donne e disabili, mentre l’Europa sta a guardare. Leggi Leggi su internazionale

