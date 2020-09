Ligabue, il nuovo brano: La ragazza dei tuoi sogni (Di venerdì 11 settembre 2020) I concerti di Luciano Ligabue sono diventati dei riti collettivi che richiamano decine di migliaia di spettatori da ogni parte della Penisola, tanto che è stato più volte necessaria l'enorme spianata di Campovolo per contenere tutto l'entusiasmo dei suoi fedeli sostenitori. Non a caso ieri sera Ligabue ha scelto proprio il grande prato deserto della RCF Arena Campovolo, dove avrebbe dovuto festeggiare in questi giorni i trent'anni di carriera in un grande concerto che, a causa del Covid-19, è stato rimandato all'19 giugno 2021, per presentare il suo nuovo brano La ragazza dei tuoi sogni subito dopo il Tg1 delle 20."Siamo qui, dove avremmo dovuto tenere la festa per i nostri trent'anni questo week end. Non abbiamo potuto farla, la faremo l'anno ... Leggi su panorama

