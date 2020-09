Libia, sono 18 i pescatori italiani sequestrati da Haftar. E vanno riportati a casa (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set – Il groviglio libico è sempre più intricato e questo di per sé non è un bel segnale per nessuno. La sin troppo lunga inazione del nostro ministero degli Esteri ha contribuito a saldare un’impasse dannosa per i nostri interessi, ma questo è noto più o meno a tutti. Il primo settembre Luigi Di Maio ha tentato però di battere un colpo, recandosi a Tripoli in visita ufficiale per la quarta volta in dieci mesi e facendo poi tappa a Tobruk. Un’iniziativa diplomatica volta a rinnovare il sostegno al Governo di Accordo Nazionale di Fayez al-Sarraj e a manifestare l’apprezzamento del governo italiano nei confronti dell’annunciato cessate il fuoco. Al contempo Di Maio ha di fatto snobbato il generale Khalifa Haftar, che controlla ancora la Cirenaica, l’altra metà della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set – Il groviglio libico è sempre più intricato e questo di per sé non è un bel segnale per nessuno. La sin troppo lunga inazione del nostro ministero degli Esteri ha contribuito a saldare un’impasse dannosa per i nostri interessi, ma questo è noto più o meno a tutti. Il primo settembre Luigi Di Maio ha tentato però di battere un colpo, recandosi a Tripoli in visita ufficiale per la quarta volta in dieci mesi e facendo poi tappa a Tobruk. Un’iniziativa diplomatica volta a rinnovare il sostegno al Governo di Accordo Nazionale di Fayez al-Sarraj e a manifestare l’apprezzamento del governo italiano nei confronti dell’annunciato cessate il fuoco. Al contempo Di Maio ha di fatto snobbato il generale Khalifa, che controlla ancora la Cirenaica, l’altra metà della ...

