Letteratura, a Villa Lysis la prima versione italiana di “Notre-Dame des Mers Mortes” (Di venerdì 11 settembre 2020) di Marco Milano Quarto appuntamento sull’isola azzurra con “Capri e Altrove”, la rassegna culturale organizzata dall’associazione “Maestro Paolo Falco” e da “L’Isolano” dedicata per la sua prima edizione al giornalista e scrittore Francesco Durante. Venerdì 11 settembre (ore 18) a Villa Lysis la dimora del barone dandy Jacques Fersen andrà in scena “Venezia nostra signora dei mari morti” di Donatella Boni. Una location che non è stata scelta a caso visto che è stata la dimora consacrata “all’amore e al dolore” del barone Jacques d’Adelswärd-Fersen. A parlare della prima versione italiana del libro “Notre-Dame des Mers ... Leggi su ildenaro

DivinaCommediaQ : RT @IlFlaneur: Letture della “Divina Commedia” e visite guidate alla scoperta della #Brianza: un mix di arte, paesaggio e letteratura! Tor… - IlFlaneur : Letture della “Divina Commedia” e visite guidate alla scoperta della #Brianza: un mix di arte, paesaggio e letterat… - giovannaiorio96 : A Villa Borghese un paesaggio sonoro in cui la memoria e la letteratura si fondono alla naturahttp://www.diarioroma… -

Ultime Notizie dalla rete : Letteratura Villa I miei maestri della paura: viaggio nella letteratura dell’orrore Il Libraio “Suoni romantici” a Villa Monastero

Venerdì 18 concerto nella suggestiva dimora , organizzato dalla Provincia di Lecco e Res Musica avrà come protagonista la pianista Costanza Principe Venerdì 18 settembre alle ore 18.30 Villa Monastero ...

Il Duo Hauri alla Villa Medicea di Coltano

Domani sera (alle 21.15) torna la grande musica per "Muse Contemporanee e note d’arte" organizzata dall’associazione Fanny Mendelssohn con la collaborazione dell’associazione La Voce del Serchio. Ad e ...

Venerdì 18 concerto nella suggestiva dimora , organizzato dalla Provincia di Lecco e Res Musica avrà come protagonista la pianista Costanza Principe Venerdì 18 settembre alle ore 18.30 Villa Monastero ...Domani sera (alle 21.15) torna la grande musica per "Muse Contemporanee e note d’arte" organizzata dall’associazione Fanny Mendelssohn con la collaborazione dell’associazione La Voce del Serchio. Ad e ...