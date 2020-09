Lesbo | il disastro del campo e le poche risposte dell’Europa

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 11 settembre 2020) Passano le notti dormendo lungo le strade e le giornate su quelle stesse strade dell’isola di Lesbo. Il campo di Moria non c’è più, distrutto dagli incendi, due in due giornate successive, e 13mila persone sono in una situazione ancora più difficile di quella già tragica del campo profughi.