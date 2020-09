Lens, vittoria contro il Psg con tanto di record… negativo (Di venerdì 11 settembre 2020) Parte col botto il campionato francese del Paris Saint-Germain. All'esordio in Ligue 1, contro la neo promossa Lens, la squadra di Thomas Tuchel, priva di tanti big anche a causa dei vari contagi da coronavirus, perde 1-0 grazie al gol di Ganago propiziato da uno svarione del portiere Bulka. Un successo, per i debuttanti della massima serie francese che porta anche un record con sé anche se... negativo.Lens, vittoria e record negativocaption id="attachment 1019835" align="alignnone" width="594" Lens Psg Ligue 1 (Getty Images)/captionTre punti conquistati dal Lens contro il Psg ma anche una statistica davvero speciale e unica. Infatti, i neo promossi in Ligue 1 sono stati capaci di portare a casa il successo nonostante un possesso ... Leggi su itasportpress

