Lega, quattro arresti a pochi giorni dalle Regionali (Di venerdì 11 settembre 2020) Alberto di Rubba, Andrea Manzoni e Michele Scillieri sono da ieri ai domiciliari per reati di peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Contestata dalla procura la compravendita di un capannone a Cormano, nel Milanese. Problemi in vista per la Lega di Salvini dopo l’arresto di … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

