Lega, nuovi guai per Matteo Salvini Arrestati 3 dei suoi commercialisti (Di venerdì 11 settembre 2020) Trema la Lega, Arrestati tre commercialisti vicini al Carroccio, più il cognato di uno di loro, svolta nel caso Film Commission. Avrebbero gonfiato il prezzo di un immobile. Per tutti l’accusa è peculato, turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

