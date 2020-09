Lega Nord, chi sono i tre commercialisti arrestati nell’inchiesta Lombardia Film Commission (Di venerdì 11 settembre 2020) Tre persone arrestate nell’ambito dell’inchiesta sul Lombardia Film Commission. Si tratta di tre commercialisti vicini alla Lega: Arturo Maria Scillieri, Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. I tre commercialisti sarebbero coinvolti nella compravendita di un immobile a Cormano, e si trovano al momento agli arresti domiciliari. Sui tre pendono varie accuse, dal peculato alla turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Arrestato nella circostanza anche Fabio Giuseppe Barbarossa, cognato di Scillieri. Lombardia Film Commission, chi sono i commercialisti vicini alla Lega coinvolti “Siamo assolutamente ... Leggi su italiasera

L'ex sindaco e senatore Beppe Menardi, la cui lista civica nel 2012 e nel 2017 aveva la stessa denominazione, potrebbe accampare diritti sul copyright. Non fosse altro per ribadire che il marchio era… ...Il sindaco Cesa spiega gli interventi che il Comune ha effettuato sui plessi «Stiamo risolvendo anche la grana legata al trasporto dei ragazzi» BORGO VALBELLUNA «Il trasporto scolastico è ancora in f ...