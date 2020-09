Lega, così parlavano i commercialisti della Lega arrestati: “Seppi dell’affare durante una visita nella sede della Lega. “Faremo mille operazioni, invece di 50 prendi 70” (Di venerdì 11 settembre 2020) Andrea Manzoni, il revisore contabile della Lega alla Camera arrestato ieri assieme ad altre tre persone per il caso Lombardia Film Commission, in alcune dichiarazioni ai pm nei giorni scorsi ha riferito “di aver appreso da Di Rubba”, direttore amministrativo del Carroccio al Senato ora ai domiciliari, “del finanziamento erogato dalla Regione in favore” della Fondazione “finalizzato all’acquisto di un immobile” in occasione “di alcune visite presso la sede della Lega in Milano in via Bellerio”. Lo scrive il gip di Milano Giulio Fanales nell’ordinanza eseguita ieri nell’ambito dell’inchiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano

